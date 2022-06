Demi Lovato anuncia dois shows no Brasil; veja datas e locais

Dias depois de anunciar seu novo álbum, Demi Lovato anunciou que fará mais dois shows no Brasil. As apresentações acontecerão em São Paulo, no dia 30 de agosto, e em Belo Horizonte, em 2 de setembro, e se juntarão ao show que a artista fará no Rock In Rio. O show em São Paulo acontecerá no Espaço das Américas, no centro da capital, enquanto a apresentação na cidade mineira será feita na Esplanada do Mineirão. Os ingressos serão vendidos pela plataforma Eventim, mas os valores e datas e abertura ainda não foram divulgados pela artista. As apresentações fazem parte da nova turnê de Demi, que promoverá seu novo álbum, chamado, “Holy Fvck”, que será lançado no dia 19 de agosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato)