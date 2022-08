Demi Lovato retorna ao rock, no seu oitavo álbum de estúdio ‘Holy Fvck’

Depois de muita espera e ansiedade, foi lançado nas principais plataformas digitais nesta sexta-feira (19) o aguardado ‘Holy Fvck’, novo álbum de Demi Lovato. Com versos sobre overdose e amigos mortos, o disco traz 16 faixas no total e participações especiais do cantor YUNGBLOOD, da cantora Royal & The Serpent e também da banda Dead Sara.

O novo álbum de Demi lembra o pop rock Disney do começo da carreira, presente no álbum de estreia ‘Don’t Forget’. Traz consigo o retorno do pop punk, está presente nas canções recentes de Miley Cyrus e Olivia Rodrigo. O rock pesado, mas nem tanto, com refrão gritado e letras confessionais, é evidente em ‘Holy Fvck’, o álbum mais coeso carreira de Demi até agora.

Lembrando que, no final do mês de agosto, nos dias 30 e 31, Demi Lovato se apresentará em São Paulo, com a ‘Holy Fvck TOUR’, no Espaço Unimed. Ainda há ingressos disponíveis para os dois shows no site da Eventim. Em seguida, no dia 4 de setembro, a cantora se apresentará no Palco Mundo do Rock in Rio, no mesmo dia que IZA, Migos e Justin Bieber.

Demi Lovato revela o desejo em fazer música com Hayley Williams Em meio as divulgações para seu novo álbum ‘Holy Fvck’, Demi Lovato falou sobre suas inspirações ao jornalisra Zane Lowe, para Apple Music 1. A cantora revelou o desejo de colaborar futuramente com Hayley Williams, vocalista do Paramore.

“Conheço Hayley desde… acho que a conheci quando tinha 15 anos”, disse Demi ao jornalista. “Eu não cheguei a conhecê-la tão bem, mas ela é uma das minhas maiores influências. Vocalmente, oh, meu Deus. Quero dizer, ela ainda é minha colaboração dos sonhos”, contou na entrevista.

Demi também ressaltou que a influência de cantoras como Kelly Clarkson e Ashlee Simpson, foram fundamentais para sua nova era. A cantora explicou que pensou num disco que traduzisse suas emoções, enquanto fosse potente aos ouvidos do público. O álbum ‘Holy Fvck’ já está disponível em todas as plataformas digitais.

