Demi Lovato volta a aceitar ser chamada por pronomes femininos

Em maio do ano passado, Demi Lovato revelou que se identifica como uma pessoa não-binária – ou seja, alguém que não se encaixa nos gêneros masculino e feminino – e, por isso, preferia ser chamada pelos pronomes neutros they e them.

Depois da mudança, a artista chegou a dizer que não se importava caso as pessoas errassem e confessou que também errava em alguns momentos. “É uma grande transição mudar os pronomes que usei para mim durante toda a minha vida. E às vezes é difícil lembrar”, escreveu em julho do ano passado.

Recentemente, a cantora inseriu na sua bio os pronomes she e her (ela e dela), voltando a aceitar ser chamada também no feminino. No entanto, ela continua sendo uma pessoa não-binária, e segue também usando them e they.