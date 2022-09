Demitido? Luciano Huck se pronuncia sobre sua saída da TV Globo e surpreende internautas

Após tantos anos comandando programas renomados da TV Globo, como “Caldeirão” e agora o “Domingão com Huck“, o apresentador Luciano Huck, de 51 anos, poderá deixar a emissora a partir de 2025. Conforme informações de Alexandre Lo-Bianco, colunista do “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, Huck teria adiantado o seu desligamento da emissora para seguir com projetos pessoais.

De acordo com o colunista, o apresentador da TV Globo não irá renovar o contrato em 2025. O jornalista da RedeTV! falou ao vivo, nessa última quinta-feira (01), que o marido da apresentadora Angélica teria reunido os diretores da TV Globo para anunciar a sua decisão de não continuar na emissora, mesmo assumindo recentemente o programa dominical.

“O Luciano Huck, maior apresentador do domingo, foi até a direção da emissora e foi enfático ao comunicar que não fica mais na emissora a partir de 2025”, afirmou.

Luciano Huck se pronuncia sobre desligamento da emissora Após a grande repercussão sobre a sua saída da TV Globo, Luciano Huck abriu o jogo e revelou que essas informações do colunista são apenas boatos, e que ele continuará na grade da emissora. Ao jornal Metróples, o apresentador detonou o colunista da RedeTV! e afirmou que ele foi “leviano e irresponsável” ao pronunciar que Huck deixaria a Globo. “É fofoca pura”, declarou Luciano Huck.

Recentemente, o apresentador estreou um novo quadro no “Domingão com Huck“, denominado de “Batalha de LipSync“, em que os famosos convidados da atração fazem batalhas no palco do Domingão com dublagens de músicas. No último domingo (27), os artistas José Loreto e Leandro Lima participaram do quadro, interpretando, respectivamente, Pabllo Vittar e Anitta.

“Vocês arrebentaram Leandro Lima e Jose Loreto! Parabéns! Fizeram o nosso domingo muito mais divertido! E que orgulho do time do Domingão; produção, figurino, caracterização, coreografia, cenografia, palco… tudo impecável”, declarou o apresentador nas redes sociais.

