Demo da Unreal Engine 5 mostra o poder do Xbox Series X

Na GDC 2021, a The Coalition apresentou seus primeiros esforços após aderir a Unreal Engine 5 como seu motor gráfico base para futuros projetos, incluindo o próximo jogo da série Gears of War. Na época, o estúdio apresentou uma pequena tech demo chamada “Alpha Point”, exibindo um pouco do que o motor gráfico é capaz de oferecer em recursos.

Hoje, no mais recente State of Unreal realizado pela Epic Games, a The Coalition divulgou uma extensão dessa tech demo, batizada de “The Cavern”, exibindo ainda recursos como Nanite e Lumen, as grandes promessas do UE5.

Kate Rayner, diretora técnica de estúdio da The Coalition, comentou um pouco a respeito da tech demo:

Xbox studio The Coalition released its latest Unreal Engine 5 demo today. It uses a next-gen face rig and also shows how movie quality assets can be rendered in real time on Xbox Series X. You can watch the full tech demo in 4K on YouTube here: https://t.co/RXNEDJwAZD pic.twitter.com/Yga7xQPJDL — Tom Warren (@tomwarren) April 5, 2022

“Em primeiro lugar, tenho que dar crédito a toda a equipe, pois este foi realmente um esforço de todo o estúdio para criar nossa primeira cinemática no UE5 – assim como nossa primeira vez usando o Sequencer – e nos divertimos muito fazendo isso. Algumas coisas das quais estamos realmente orgulhosos são as animações faciais e apenas a qualidade geral do modelo de personagem.”

“Conseguimos utilizar uma versão preliminar do nosso equipamento de rosto de última geração e contratar um ator usando uma câmera frontal para capturar o desempenho e fazer parceria com a Cubic Motion para dar vida a tudo. Isso, juntamente com o Control Rig, nos ajudou a criar alguém que se parece e se move da maneira mais realista que já fizemos, e é incrivelmente emocionante pensar para onde podemos ir em seguida. Também utilizamos a física do tecido Chaos para obter um nível realmente alto de fidelidade visual e estamos extremamente satisfeitos com os resultados.” “A parte mais legal é que temos todos esses ótimos visuais e animações em execução em um Xbox Series X, para que você tenha uma ideia da fidelidade visual e da qualidade que poderemos criar. Demonstrações como essa nos permitem aprender muito sobre o desempenho do UE5, e acho que é seguro dizer que seremos capazes de criar coisas incríveis com essa nova tecnologia.”

Como apontado no blog oficial do Xbox, o esforço na tech demo representa o 20° ano de parceria entre Microsoft e Epic Games na adoção do Unreal Engine como motor gráfico, algo que começou em 2002 com lançamentos da Microsoft Game Studios para o Xbox Original (Splinter Cell e Unreal Tournament).

Além da própria The Coalition, foi confirmado que a Ninja Theory, Rare, Undead Labs, Double Fine, The Initiative e Obsidian Entertainment estão desenvolvendo seus novos jogos com o Unreal Engine 5. Isso engloba títulos futuros já anunciados por esses estúdios, como Avowed, The Outer Worlds 2, Perfect Dark, State of Decay 3 e Everwild.

Xbox Game Studios using Unreal Engine 5. pic.twitter.com/qBSdRJAL2o — Klobrille (@klobrille) April 5, 2022

Voltando a falar a respeito da The Coalition, o estúdio afirma já estar trabalhando com o Unreal Engine 5 a mais de um ano, e tem grande contato com a Epic Games desde sua fundação como estúdio em 2010, trabalhando lado-a-lado com a empresa no futuro da tecnologia, como observado na tech demo The Matrix Awakens, desenvolvida pelos dois estúdios.

A diretora técnica do estúdio finaliza citando que a The Coalition não tem nada a divulgar sobre seu novo jogo, seja ele um Gears 6 ou uma Nova IP, no momento atual, e que está auxiliando outros estúdios da Xbox Game Studios através do ATG (Xbox Advanced Technology Group) para compartilhar conhecimentos sobre o uso do UE5 em novos jogos desenvolvidos por estúdios First-Party de Xbox.