Deny Barbie, candidata ao “Miss Bumbum 2022”, choca web ao revelar que transa 14 vezes por dia

A atriz Deny Barbie, de 41 anos, está concorrendo a final do “Miss Bumbum 2022“, representando o Distrito Federal. A musa chocou a web ao revelar que transa 14 vezes por dia. “Chego a transar o dia inteiro. Já fiz sexo 14 vezes com o meu namorado em um mesmo dia. E eu não fico cansada, nem nada. Ele diz que eu sou mutante”, declarou.

Em entrevista ao podcast “PagoCast”, comandado pela banda “Pagode da Ofensa”, Deny ainda revelou que seu namorado, de 45 anos, é o único que a aguenta. A musa ainda salientou que seu companheiro não utiliza nenhum tipo de estimulante sexual para manter a sequência.

Durante o podcast, Deny abriu o jogo e brincou dizendo que aguentaria mais do que as 14 vezes. “Eu falo que ele é o único que me aguenta, não sei como. O nosso domingo era transar o dia inteiro. Eu aguentaria mais do que 14 vezes”, concluiu.

Candidata ao Miss Bumbum faz “dieta do sexo” A final do “Miss Bumbum 2022” está chegando! Na próxima sexta-feira (05), será anunciada a grande vencedora do concurso. E para se preparar para a final, as candidatas seguem uma série de dietas e treinos para manter a forma. A influencer e modelo Carolina Lekker, candidata ao Miss Bumbum, revelou que para manter a forma, adotou a dieta do sexo.

De acordo com Carolina, o sexo proporciona um emagrecimento de forma mais natural. Em função disso, a sua dieta consiste em cinco horas diárias de sexo, com o objetivo de perder 13 quilos. “Para queimar as calorias, comecei a dieta do s*xo. São cinco horas de sexo por dia, pelo menos quatro dias por semana. Eu quero perder 13 quilos”, explicou.

A candidata ainda explicou que, para manter a boa forma, além da “dieta do sexo”, ela também evita refrigerantes, álcool em excesso, consudo de laticício e alimentos gordurosos. “Eu como mais chocolate amargo, banana, ovos e mel”, concluiu.

