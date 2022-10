Deolane ataca Ruivinha de Marte em A Fazenda: “Parasita”

Deolane procurou mais uma confusão na noite desta quarta-feira (19/10) em A Fazenda 14. Pouco antes de começar o programa ao vivo, ela fez críticas ao comportamento de Ruivinha de Marte e chamou a influenciadora de “parasita” e “preguiçosa”.

Nas imagens divulgadas pelo programa no Twitter, é possível ver que as duas estão no quarto quando a loira começa as provocações. “Tem que fazer mesmo, não fez nada. Parasita. Só parasitando, chorando, se maquiando, comendo. De preguiça, não faz nada”, começou.

Entre respostas curtas de Ruivinha e olhares de Shayan, Bárbara e Thomaz, Deolane seguiu: “Eu não sou porca. Não vivo em um ambiente porco igual vocês, tudo seboso, tudo porco”. Ela defendeu ainda que está no programa para falar e jogar, e foi acusada de ser opressora com os colegas.

Gente, do nada??? #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/7vRp5WDWig

— A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2022

“Oprimida e preguiçosa”, ironizou a viúva de MC Kevin depois da fala da outra peoa. Ela ainda reclamou da cantora não saber acender o fogão e onde ficam itens básicos da cozinha, como açúcar e mel, e taxou Ruivinha de “Plantinha de Marte”.

