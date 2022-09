Deolane Bezerra, Iran Malfitano e mais: Conheça os participantes de ‘A Fazenda 14’

A Record TV decidiu inovar e divulgar seis dos 20 dos participantes de “A Fazenda 14” uma semana antes da estreia do reality show. As identidades dos peões que estarão na nova edição do jogo foram divulgados nesta terça-feira, 6, no programa “Hoje em Dia”, que contou com a participação de Adriane Galisteu, que novamente apresentará a atração, e também do diretor Rodrigo Carelli. No ano passado, a emissora usou uma estratégia similar para divulgar a especulada lista de participantes, que antes só era revelada no dia da estreia. “A Fazenda 14” começa oficialmente no próximo dia 13 de setembro, às 23h. Os participantes que não foram revelados nesta terça serão divulgados na próxima segunda-feira, 12, quando acontece a pré-estreia do reality — um programa especial que será comandado ao vivo por Galisteu. Nele, a apresentadora já mostrará a entrada dos peões no jogo e contará todas as novidades da nova edição do reality.

Conheça os participantes de “A Fazenda 14”:

Ellen Cardoso (Moranguinho)

A dançarina Ellen Cardoso, também conhecida como Mulher Moranguinho, foi a primeira confirmada. “Quero me divertir ao máximo, aproveitar ao máximo”, contou a artista, que é casada com o cantor Naldo Benny. “Entrei porque quero viver essa experiência. Há alguns anos, eu fui convidada, mas não fui, agora eu me sinto preparada. Claro que o dinheiro ajuda”, falou a dançarina, que após passar um tempo se dedicando à maternidade quer retomar a carreira artística. “A visibilidade [do programa] é muito grande”, comentou.

Ruivinha de Marte

A influenciadora digital Ruivinha de Marte também estará na nova edição de “A Fazenda”. “Vou chegar com tudo”, garantiu a artista. Ela soma milhões de seguidores nas redes sociais e aceitou participar do reality para conquistar um novo público e ficar conhecida em todo o Brasil. “Busco fama e dinheiro. Sei que tenho bastante seguidores, mas muitos no Brasil ainda não me conhecem, busco mais visibilidade”, contou. No jogo, Ruivinha pretende ser o mais autêntica possível. “Não tenho muita estratégia, vou ser eu mesma. Vou deixar levar, entrar de cabeça”, declarou.

Deborah Albuquerque

Após causar polêmica no “Power Couple Brasil”, Deborah Albuquerque se prepara para encarar um novo reality. Agora longe do marido, o médico Bruno Salomão, a artista acredita que será mais difícil de se controlar. “Estou preparada para ir sem o fofinho. Acho que minha versão sem ele vai ser bem mais furacão”, comentou. Deborah disse que participar de “A Fazenda” sempre foi um sonho: “Faço tudo para aparecer, sou artista”.

Thomaz Costa

O ator Thomaz Costa é outro confirmado em “A Fazenda 14”. Conhecido por ser ex-namorado da atriz Larissa Manoela, o artista disse que está entrando no reality show “para dar seu nome”. Thomaz fez parte do elenco de “Carrossel”, no SBT, e, ao deixar a carreira de ator-mirim, ele apostou na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Atualmente, ele não faz mais posts na rede social, pois se tornou religioso. No reality, ele disse que o público vai ver todas as suas versões. “Vocês vão ver o Thomaz que der em mim, mas hoje estou em Jesus sim”, comentou. Esse é o segundo reality do ator, que já esteve em “A Ilha”. Ele acredita que essa experiência vai o ajudar no jogo. “Meu foco é o prêmio, é para isso que estou entrando”, enfatizou. Thomaz também deixou claro que é melhor os outros participantes não pisarem no calo dele: “Sou um cara bem pavio curto, não tenho muito filtro com as coisas que eu falo”.

Iran Malfitano

O ator Iran Malfitano fará sua estreia em um reality em “A Fazenda 14”. Com um perfil calmo, o ex-galã da Globo enfatizou que “nunca foi planta” e não terá esse perfil no jogo. O artista passou por dificuldades financeiras nos últimos anos e chegou a trabalhar como motorista de aplicativo, mas, no “Hoje em Dia”, ele negou que está entrando no jogo por causa do prêmio milionário. “Todo mundo teve muito problema na pandemia, o meio artístico foi muito afetado”, comentou. “Acho que é uma oportunidade de eu me conhecer melhor, gosto de coisas que me tiram do cotidiano”.

Deolane Bezerra

Um dos nomes mais especulados nas redes sociais, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra está confirmadíssima em “A Fazenda 14”. Assim como aconteceu com Jojo Todinho na 12ª edição do reality, a artista entrará no jogo com um favoritismo do público, mas ela acredita que isso não é uma vantagem. “Não serei o grande nome [do reality], acho que o grande nome da ‘Fazenda’ será quem vai se destacar lá dentro”, comentou. A viúva de MC Kevin também falou sobre os receios do confinamento: “Tenho medo de não saber lidar com a saudade dos meus pequenos, da minha família e querer voltar para casa antes”. Questionada sobre o que a motivou a aceitar o convite, Deolane explicou: “Foi pelo motivo que todo mundo quer e talvez não fale, que é por visibilidade, estar na rede social é uma coisa, televisão brasileira é outra. Também [aceitei] para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane, porque ainda sou muito julgada. Espero que eu passe uma boa imagem”.