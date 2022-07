Deolane Bezerra nega envolvimento com PCC após busca e apreensão em sua mansão

Deolane Bezerra esteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais após ter sua mansão invadida por policiais que estavam fazendo busca e apreensão de materiais ilícitos. A famosa, então, deu uma entrevista à Record TV, nesta sexta-feira (15) para explicar o ocorrido.

Segundo a influencer, ela foi perseguida por causa da sua carreira de advogada criminalista. “Essa história vem circulando desde que eu ganhei notoriedade na mídia. Eu não discuto mais isso porque é algo que me cansa”, iniciou.

“Eu sou advogada criminalista e não cível, trabalhista, da família. A maioria dos meus clientes são culpados. As pessoas se esquecem dos que não são”.

Ela completou que, desta vez, está do outro lado da situação e lamenta a forma como a polícia entrou em sua casa. “Hoje eu estou na condição de averiguada, tive a minha casa revistada por policiais, meus bens foram levados e sou inocente. Qualquer pessoa no mundo pode precisar de um advogado. Eu não defendo bandido, mas a lei e o código penal”, comentou.

A cantora ainda falou que toda a história é fantasiosa e que vai se defender sempre que puder das acusações. “Inventaram até nome de pessoas que estão presas desde quando eu tinha quatro anos. Se os pais dos meus filhos tiveram problemas com a Justiça, é uma questão deles. Eu estou separada há anos. A minha vida andou, eu me formei com muita garra e persistência. Enquanto as pessoas tiverem um A para falar de mim, eu vou me defender”, completou.