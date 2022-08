Deolane Bezerra nega participação em ‘A Fazenda 14’: ‘Mamãe precisa votar’

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra comentou sobre os rumores de que vai participar do reality show “A Fazenda 14”, que deve estrear em setembro na Record TV. O nome da viúva de MC Kevin bombou nas redes sociais após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, publicar que, após uma longa negociação, a artista foi a primeira a fechar contrato com a emissora de Edir Macedo e já tinha até uma equipe para cuidar das suas redes sociais durante o período de confinamento. Com sua popularidade em alta, Deolane poderia repetir o feito de Jojo Todynho, que já entrou em “A Fazenda 12” como o status de favorita e deixou o reality com o prêmio R$ 1,5 milhão. Deolane, no entanto, negou que vai participar da atração em suas redes sociais. Apoiadora do ex-presidente Luís Inácio da Silva (PT), a advogada postou no Twitter: “Eu tenho que votar, meu povo! Mamãe precisa estar aqui para votar 13”. Em outro post, ela acrescentou: “Meu Deus, eu ia ser presa (risos)”. O colunista demonstrou não acreditar na influenciadora e comentou na sua publicação: “Naiara Azevedo versão 2.0”. Leo fez essa declaração, pois quando divulgou que a dona do hit 50 Reais estaria no “BBB 22”, Naiara postou stories negando sua participação e dizendo que não seria possível participar por causa dos seus compromissos profissionais.

