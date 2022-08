Deolane Bezerra posa na praia com seu bumbum molhado saindo do fio-dental: “Sereia”

Quase uma sereia! Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, deixou os seguidores do Instagram completamente chocados ao publicar uma foto curtindo um dia de praia. A influenciadora surgiu posando na beira do mar, fazendo um baita sucesso com o clique ousado!

Na ocasião, a advogada favorito do público das redes sociais surgiu dando um show de boa forma ao posar com um biquíni preto básico, mas que serviu para exaltar ainda mais as curvas da musa. Deolane, que conta com mais de 14 milhões de seguidores, deixou os fãs babando!

“A cara de felicidade de quem não tem nenhum boleto pra pagar”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Sou apaixonada por essa mulher, ela é linda demais”, disparou outro internauta, babando pela loira. “Uma verdadeira sereia”, elogiou um terceiro. Confira:

Deolane Bezerra revela que engordou 9 quilos: “Eu gosto” Só alegria! Recentemente, Deolane Bezerra usou o Instagram para falar sobre sua nova conquista e comemorou com os seguidores. A advogada revelou que conseguiu engordar cerca de nove quilos e falou sobre sua alegria ao conseguir aumentar um pouco seu peso.

“Gente, vocês adivinham com quantos quilos eu estou? Eu nunca cheguei nesse peso na minha vida. Olha minha carinha como está gordinha, redondinha. Eu gosto de ficar com o rostinho redondinho, mas assim, só o rosto. Também não tanto”, contou a influenciadora.

A viúva do cantor MC Kevin contou que está feliz com seu peso atual, pois é alta. “Sério, eu estou pesado quase 67 kg, vocês tem noção do que é isso? Eu tenho 1,63 de altura. Eu estava com 58kg”, contou Deolane através do Instagram Stories.

