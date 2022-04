Deolane detona ‘mendigo’ após ele usar caso de MC Kevin para atacá-la: ‘Aproveitador’

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra voltou a trocar farpas com o morador de rua Givaldo Alves de Souza. A discussão ganhou um novo capítulo após o “mendigo pegador” – modo como é chamado nas redes sociais –, dizer que assim como ela, ele ganhou fama por meio de uma tragédia. Givaldo ficou conhecido nacionalmente depois de ser agredido por ser flagrado transando com a mulher de um personal trainer dentro de um carro. Já Deolane ganhou grande visibilidade após a conturbada morte do cantor MC Kevin, que caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca. “Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, né querido? Porque tem habilitação categoria D, daria um ótimo motorista, uma dicção perfeita, fala muito bem, e tem força nos braços para trabalhar, mas prefere usar para outras coisas, né? Givaldo, a minha vida com a sua não tem nada em comum, nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com o que aconteceu na sua, quando você auxiliou e propagou a notícia para se sobressair foi isso o que você fez”, declarou Deolane nos stories do Instagram.

Em entrevistas nas quais deu detalhes do que aconteceu no dia em que foi espancado, Givaldo disse que aceitou sair com a mulher do personal, pois é um “amante das mulheres”. Deolane rebateu essa fala do morador de rua e fez acusações. “Você não é amante das mulheres, você é um aproveitador de uma mulher que estava em total estado de vulnerabilidade”, afirmou. “Vou orar para que o Ministério Público veja esse caso como eu estou vendo, porque isso se chama estupro de vulnerável. Todos os laudos apontam que ao olhar a mulher já dava para perceber as condições delas. Você estava morando na rua, mas você tinha discernimento.” A advogada voltou a criticar as mulheres que estão apoiando o morador de rua: “Mulheres, se unam. Como é ridículo ver vocês sempre dando razão para homem escroto. Isso é inadmissível, mulher tem que estar do lado de mulher. A gente já sofre tanto preconceito, tanta discriminação”.

A confusão entre Deolane e Givaldo começou porque a influenciadora postou alguns stories criticando a fama repentina que ele ganhou. “Estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe! Esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento. Pelo amor de Deus, gente, para! O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher”, declarou a viúva de Kevin. Em resposta, também nas redes sociais, o morador de rua provocou: “Ouvi você falar de mim e percebi muito ódio nas suas palavras, não sei por quê, mas estou te dando a oportunidade de melhor entender [o que aconteceu]. A Band me pediu para que eu relatasse detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia e que seria cortado o que é impróprio, porém a Band nunca divulgou, pois o material vazou. A Band soltou uma nota dizendo que repudia esse ato criminoso e que está apurando os verdadeiros culpados. Pensei que talvez você esteja indignada por um mendigo ter ganhado fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia, mas aí pensei, talvez tenhamos algo em comum, florzinha”.

