Deolane rebate Bolsonaro após presidente dizer que ela e Lula foram ‘feitos um para o outro’

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra rebateu o presidente Jair Bolsonaro (PL) após ele comentar sobre o encontro que a viúva de MC Kevin teve com o possível candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A luta não pode parar. Um dia inesquecível onde relembramos nossos momentos de extrema pobreza e de lutas! Eu tenho esperança de um Brasil melhor”, escreveu Deolane na legenda das fotos que tirou com o ex-presidente. Bolsonaro se manifestou sobre esse encontro compartilhando um vídeo de uma entrevista da advogada ao podcast “Papagaio Falante” no qual ela disse: “Eu gosto de bandido. Gosto de advogar para bandido. ‘Oh, doutora, estou fudid*, a casa caiu, eu fiz mesmo’. Eu gosto disso”.

No corte do vídeo em questão, Deolane também falou que gosta de tentar diminuir ou melhorar as penas dos seus clientes e que tenta a absolvição quando não há provas do crime cometido. Ela disse ainda que “a lei é falha”, por isso, consegue ajudar seus clientes mesmo sabendo que eles são culpados. Ao compartilhar o vídeo, Bolsonaro escreveu: “Feitos um para o outro”. O comentário do presidente não passou despercebido pela advogada, que declarou: “Sabe o que me incomoda? Fake news, porque ele sabe que foi assim que se elegeu. Muito fácil pegar trechos de entrevistas e cortar, né? Deve estar com pouca coisa para fazer para estar postando coisa minha, eu hein”.

– Feitos um pro outro. https://t.co/SMBaoiVsSh pic.twitter.com/YR67duxbsA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 26, 2022