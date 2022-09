Deolane se voluntaria para substituir Justin Bieber em shows no Brasil

Deolane Bezerra se voluntariou para substituir Justin Bieber ao tomar conhecimento do suposto cancelamento de shows do cantor pelo Brasil. Segundo o site oficial do canadense, ele subirá ao Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo (4/9), além de ter apresentações em São Paulo marcadas para os dias 14 e 15 de setembro.

“Justin cancelou os shows em SP? Se eu tivesse com agenda livre esses dias eu ia lá substituir ele. Kkkk”, brincou Deolane no Twitter.

De acordo com Leo Dias, colunista do Metrópoles, o artista participará do importante festival de música, mas cancelará os próximos shows no Brasil e em países como Argentina e Chile para cuidar da saúde mental.

O suposto cancelamento gerou memes nas redes sociais. “Justin Bieber cancelou seus shows para entrar na Fazenda 14 [reality show da Record]”, divertiu-se um fã.

