Deolane vai desistir de ‘A Fazenda 14’? Peoa cai no choro e diz que vai embora: ‘Vou surtar’

A influenciadora Deolane Bezerra teve uma crise de choro após um jogo da discórdia que aconteceu no último domingo, 25, e ameaçou desistir de “A Fazenda 14”. Durante o jogo, os peões tinham que escolher outros três para classificar como “cobra caninana”, “não dá para te defender” e “tá no spa?” – todas são frases que foram ditas por ex-participantes do reality em edições anteriores e viraram meme. A advogada foi um dos principais alvos e, após a dinâmica, ela declarou: “Eu vou embora dessa porr*, não aguento mais não. Eu vou surtar”. Na sequência, ela foi para a casa da árvore com alguns peões e caiu no choro. “Eles acabam fazendo a gente errar em cima do erro deles. Você acaba falando uma palavra que lá fora é mal interpretada, sendo julgada. Eles fazem de tudo para ver você errando, para ver você falando merda, para te pegar nas armadilhas. O povo veio tudo focado em mim, só escuto o meu nome”. Deolane falou novamente em desistir do programa e, aos prantos, disse a Pétala Barreiros: “Me promete uma coisa? Você vai ficar bem? Eu não vou aguentar isso. Você não vai deixar esse povo montar em cima de você?”. A amiga de Deolane perguntou se a advogada queria orar e enfatizou que ela é guerreira. Nesta segunda-feira, 26, a tag “Estamos com Deolane” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Quando se acalmou, a influenciadora disse que não irá mais chorar no programa e prometeu “plantar o caos” dentro da casa.

Deolane falando que não ta aguentando mais e que quer desistir. A diva querendo sair antes das eleições pra votar em Lula! #AFazenda pic.twitter.com/iVPCwcnwny — PEDRAO (@Itspedrito) September 26, 2022

“O povo vê tudo focado em mim, eu só escuto o meu nome…” ESTAMOS COM DEOLANE pic.twitter.com/BpUzn9tyuH — Info Deolane (@InfoDeolane) September 26, 2022

fica bem doutora, a gente te ama ESTAMOS COM DEOLANE pic.twitter.com/xy2k8ArQTb — lore (@lotuitando) September 26, 2022