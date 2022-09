Depois de 32 anos, Xuxa e Sérgio Mallandro anunciam lançamento de novo filme

A parceria veio! Depois de 32 anos, Xuxa Meneghel e Sérgio Mallandro anunciaram na noite da última terça-feira, 06 de setembro, que lançarão um filme juntos. A notícia foi divulgada por meio de um post no Instagram oficial de ambos os artistas.

+ Após deixar a Globo, Ana Furtado quebra o silêncio e revela se pensa em voltar para a televisão

Além de atuarem no longa-metragem, a produção também será dirigida pelo próprio humorista. “Sergio Mallandro e Xuxa nos bastidores do novo longa-metragem de ficção ‘Mallandro: O Errado que Deu Certo’”, escreveu a assessoria de Xuxa.

Nas suas redes sociais, Mallandro aproveitou para comentar sobre a novidade e ainda deixar um recadinho bem especial para sua colega de televisão e amiga. “Te amo do tamanho da lua de cristal”, escreveu ele nos comentários da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

“Xuxa e Sérgio Mallandro juntos novamente no cinema desde Lua de Cristal, agora no Mallandro: O Errado que Deu Certo. Que honra poder dirigir e juntar esses dois ícones no meu primeiro longa”, declarou Marco Antonio de Carvalho, diretor do projeto.

Xuxa fala sobre ex-namorado e dispara: “Me traia de cabo a rabo” Quem não lembra dos namoros polêmicos de Xuxa com outros famosos? Em uma entrevista ao programa ‘Jornada Astral’, apresentado por Angélica, ela fez algumas declarações sem papas na língua sobre seu relacionamento com esse tal namorado.

Na ocasião, Meneghel não revelou o nome do rapaz, porém afirmou: “Todas as pessoas que namorei, posso dizer que amei mesmo. Pouquinho para mim não dá. Vivi com o Pelé seis anos, ele é escorpião. Intenso e tenso. Aprendi muita coisa que eu não devo fazer, mais do que eu devo fazer”.

A esposa de Luciano Huck também questionou se a Rainha dos Baixinhos já havia sido traída em algum momento. “Era de escorpião e me traía do começo ao fim. O cara escreveu um livro e falou sobre quem ele estava ficando. Eu pensava: mas ele estava comigo essa época”, revelou ela.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ A Fazenda: Sétima participante é revelada em live e nome é polêmico

+ A Fazenda: diretor revela a possibilidade de edição ‘All Stars’ do reality

+ Melhor da Tarde: Catia Fonseca leva bronca no ao vivo e áudio vaza