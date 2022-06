Depois de dois anos, Parada do Orgulho LGBT+ volta à Avenida Paulista

Após dois anos sem ser realizada de forma presencial por causa da pandemia de covid-19, a tradicional Parada do Orgulho LGBT+ está de volta neste domingo (19). A 26ª edição do evento será na Avenida Paulista, em São Paulo.

Para marcar o evento e também homenagear o mês do Orgulho LGBTQIAP , a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo preparou uma programação especial, com exposições, saraus, exibição de filmes, bate-papos, oficinas, leituras e palestras que abordam a temática da diversidade.

Um dos destaques da programação é o bate-papo Negras Palavras: Diversidade no Museu, previsto para amanhã (18) no Teatro Ruth de Souza, no Museu Afro. Para participar do bate-papo, é necessário se inscrever no site do museu.

Já a Casa das Rosas promove o Transarau, no qual serão apresentadas performances poéticas, danças, bateção de cabelo e microfone aberto. O Transarau será no próximo dia 25, às 16h.

Na Biblioteca de São Paulo, a atração é uma palestra sobre quadrinhos trans, prevista para terça-feira (21), às 16h. As inscrições devem ser feitas por este link.

De 22 a 28 deste mês, a Fábrica de Cultura Vila Curuça promoverá encontro sobre o livro 50 LGBTQ incríveis, de Débora Thomé, ilustrado por artistas LGBTQIAP . Mais informações podem ser obtidas no site da Fábrica de Cultura.

A programação da secretaria se estende também para os equipamentos culturais instalados em outras cidades do estado de São Paulo. A agenda cultural pode ser consultada nosite da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.