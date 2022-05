Depois de quase duas décadas, Marcelo se despede do Real Madrid

O lateral-esquerdo Marcelo anunciou a saída do Real Madrid, aos 34 anos, após a final da Liga dos Campeões, no sábado passado, colocando fim a uma era vitoriosa. Com o triunfo do Real Madrid sobre o Liverpool na decisão, o brasileiro somou mais um título ao seu extenso repertório de conquistas pelo clube nesses 15 anos que atua pela equipe espanhol.

O brasileiro soma 25 títulos de peso nas 16 temporadas que disputou pelo clube espanhol. No âmbito continental, Marcelo tem cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clube, três Supercopas da Europa. Já na Espanha, é dono de seis títulos da La Liga, duas Copa do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Nascido no Rio de Janeiro, Marcelo foi revelado na base do Fluminense e aos 18 anos, em 2006, firmou um contrato de seis temporadas com o Real Madrid para ocupar o espaço deixado pela lenda Roberto Carlos. Suas renovações de contrato foram feitas até este ano, quando ele deixará o clube para viver novas histórias.

Com esse vasto currículo, Marcelo é recordista de títulos no clube espanhol e o brasileiro que mais venceu a Liga dos Campeões na história.

Apesar de naturalizado espanhol, também soma participação em duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e campeão da Copa das Confederações em 2013, todas participações pela Seleção Brasileira. Com título de um dos melhores laterais-esquerdos do futebol brasileiro e internacional, ultrapassou Roberto Carlos em títulos da La Liga.