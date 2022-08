Deputada de Goiás é ameaçada de morte na internet: “Dia do velório”

Goiânia – A deputada estadual Adriana Accorsi (PT-GO) foi ameaçada pelas redes sociais na última segunda-feira (8/8). O caso foi parar na Polícia Civil, que já identificou o autor da ameaça.

Um homem que diz morar na cidade de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, comentou a seguinte frase na página da deputada: “Quero saber o dia do seu velório”. A foto do perfil que fez a ameaça é de um homem ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

Adriana fez um boletim de ocorrência relatando a ameaça e denunciou o caso na Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

Segundo a assessoria da deputada, o dono da conta que fez a ameaça foi identificado pela Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com a corporação e com a conta do Facebook que fez a ameaça, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria. Adriana é candidata a deputada federal.

Não é 1ª vez Não é a primeira vez que Adriana Accorsi é ameaçada. Em novembro de 2020, a deputada e sua família andaram de escolta armada após ameaças de morte em mensagens privadas no Instagram.

Na ocasião, o agressor enviou mensagens do tipo: “Não existe policial esquerdista, pq defende bandido tem que morrer” e “Comunista, já comprou caixão da Verônica e da Helena?”, referindo-se às filhas da deputada.

O autor dessas ameaças de 2020 foi identificado pela polícia como um jovem do Acre. Ele chegou a dar depoimento e disse que se arrependeu dos ataques. Ele responde por ameaça e o caso ainda não foi julgado.

