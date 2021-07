Deputada del Cármen cumpre agenda no extremo sul

Sociedade



Publicado em 12 de jul de 2021 e atualizado às 14:15

Em companhia dos seus assessores regionais Adilton Eugênio (Costa do Descobrimento) e Ernane Souza (Costa das Baleias), a deputada estadual Maria del Cármen (PT) concluiu neste domingo (11) sua agenda política no extremo sul baiano, iniciada no último dia dois.

A jornada começou na noite de quinta-feira (08) em Itamaraju, onde del Cármen reuniu no Hotel Monte Pascoal lideranças políticas, dirigentes de entidades sociais e lideres comunitários. Na oportunidade, foram debatidas as necessidades do município e aquisição de investimentos.

No dia seguinte, numa iniciativa do vereador Izenil Miranda (PT), a deputada participou de reuniões no distrito de São José de Alcobaça e em comunidades rurais da agricultura familiar, onde foram feitas várias reivindicações.

À noite, participou do Encontro de Cordas, da Orquestra Sinfônica de Teixeira de Freitas, coordenado pelo maestro Orley Silva.

Em Itanhém, del Cármen se reuniu no sábado (10) com produtores rurais, que defenderam o fortalecimento da agricultura familiar, e com lideranças políticas, que solicitaram ações voltadas para a geração de emprego e renda.

Em Lajedão, ela participou de discussões em torno da conjuntura política com lideranças locais. Já em Ibirapuã, se encontrou com representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dirigentes do Partido dos Trabalhadores.

Finalizando a visita à Costa das Baleias, Maria del Carmen participou no domingo (11) em Teixeira de Freitas de debates com lideranças petistas, sob a coordenação do ex-vereador Gilberto Lemos.

A visita ao extremo sul baiano ocorre um ano e meio, após a deputada interromper suas atividades politícas externas, por causa da pandemia causada pela Covid 19. Na Costa do Descobrimento, a parlamentar realizou no início do mês atividades em Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela e Porto Seguro.

“É com muito prazer que retorno ao extremo sul baiano para reencontrar nossos companheiros e debater ações com a comunidade”, ressaltou Maria del Cármen, que cumpre o seu quarto mandato frente à Assembleia Legislativa.

Por Domingos Oliveira