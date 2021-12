Deputada visita áreas atingidas por chuvas em Itamaraju

Destaque



Publicado em 16 de dez de 2021 e atualizado às 21:33

De volta ao extremo sul baiano, a deputada estadual Maria del Carmen (PT) visitou nesta quinta-feira (16) em Itamaraju áreas afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias e famílias prejudicadas pelas tempestades.

Na companhia dos seus assessores parlamentares para a região Adílton Eugênio e Ernane Dias e militantes da sua base de apoio no município, a deputada dialogou com os moradores, que relataram os estragos causados pelas chuvas e as dificuldades vividas por essas pessoas.

A comitiva, composta ainda pelo ex-vereador Antônio Portugal, Dorival “Liché” Caires, Júnior Souza, Omário Botelho e Carlito Matias, esteve em localidades dos bairros São Bernardo e Beira Rio e na Rua Espírito Santo – centro da cidade –, onde três pessoas morreram soterradas devido ao desabamento de duas casas.

Solidária às famílias desalojadas e desabrigadas face a ação das chuvas, Del Carmen se prontificou a intervir junto ao governo estadual no sentido de se acelerar os projetos para assistência aos moradores.

“É com muita tristeza que acompanhamos a situação das pessoas que tiveram suas casas e móveis destruídos e que se encontram desabrigadas”, se expressou Maria del Carmen. “Esperamos, porém, que os planos em busca de soluções tenham agilidade”, defendeu.

Após a visita a Itamaraju, del Carmen seguiu para Guaratinga e Itabela, onde se reuniu com lideranças políticas e representantes da comunidade. A deputada retorna ao extremo sul após acompanhar no dia 26 de novembro a comitiva do governador Rui Costa (PT), durante o anúncio da ordem de serviço para a conclusão do asfalto da BA-284.

Por Domingos Oliveira