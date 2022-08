Deputado cassado Valdevan Noventa é investigado pela polícia de SP

O deputado federal cassado Valdevan Noventa é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

O ex-deputado Valdevan é presidente licenciado do Sindmotoristas, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de ônibus de São Paulo. Ele e outros diretores do sindicato são investigados por extorsão e lavagem de dinheiro.

A polícia suspeita de um esquema de corrupção envolvendo empresas de ônibus e planos de saúde e odontológicos.

Segundo os investigadores, o esquema de enriquecimento ilícito envolvia a extorsão de trabalhadores que sofriam ameaças para aderir aos planos de saúde indicados pelo sindicato.

Já as empresas de transporte pagavam propina para que os dirigentes facilitassem as negociações da categoria a favor das empresas de ônibus.

Nessa sexta-feira foram cumpridos dez mandos de busca e apreensão em endereços dos diretores do sindicato no estado de São Paulo e na cidade de Arauá, em Sergipe, onde Valdevan tem um haras. Essa é considerada apenas a primeira fase da operação que foi batizada como Chapelier, chapaleiro em francês. 52 policiais civis executaram os mandados.

Em nota, o Sindmotoristas informou que está à disposição das autoridades, mas que a diretoria foi surpreendida com a operação e que, até agora , nem os investigados e seus advogados tiveram acesso ao inquérito.

Valdevan Noventa, é do PL foi eleito deputado federal por Sergipe, em 2018, mas teve o mandato cassado em junho, quando segunda turma do STF anulou a liminar do ministro Nunes Marques que suspendia a decisão do TSE de cassar mandato do ex-deputado por abuso de poder econômico e compra de votos.

