Deputado do PL no Ceará: “Se não ganhar nas urnas, ganhamos na bala”

O deputado estadual pelo Ceará Delegado Cavalcante (PL) fez ameaças com referência ao uso de armas caso o presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é apoiador, não vença as eleições presidenciais. A fala foi feita durante manifestação favorável ao atual mandatário na capital cearense, Fortaleza, no feriado de 7 de setembro.

“Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, na bala”, afirmou, em discurso na Praça Portugal.

Delegado Cavalcante é candidato a deputado federal. Nas redes sociais, atrela sua imagem à do presidente Jair Bolsonaro, é defensor ferrenho do armamento da população e publicou, também durante essa quarta-feira (7/9), um vídeo de um homem que teria sido preso durante as manifestações por roubar celulares. Ele associa o suspeito a uma bandeira com as fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT).

“Nós não temos medo, nós somos a resistência. Não temos medo dessa corja, esses pilantras que acabaram com o Brasil. Não vamos deixar que nosso presidente perca a eleição”, destacou o deputado.

Cavalcante afirmou que Bolsonaro “é o mais querido” e “o que a população está querendo”. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) se pronunciou por meio de nota e disse lamentar a postura do candidato.

“O TRE lamenta a postura do candidato e reforça a confiabilidade do processo eletrônico de votação. O tribunal conclama candidatos e sociedade para uma campanha que não estimule a violência”, diz o pronunciamento.

