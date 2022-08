Em novo domicílio eleitoral, o deputado federal Luis Miranda (Republicanos) divulgou, nesta segunda-feira (15/8), que vai contratar cabos eleitorais e funcionários de campanha pela internet. Embora tenha sido eleito pelo Distrito Federal, Miranda decidiu se mudar para a capital paulista, por onde pretende renovar a cadeira na Câmara dos Deputados.

“Do dia 16 ao dia 31 [de agosto], estarei cadastrando as pessoas que querem trabalhar na nossa campanha, de forma remunerada, ganhando uma graninha, ou de forma voluntária para você que quer construir um projeto”, anunciou.

Assista ao vídeo

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luis Miranda USA (@luismirandausa)

Histórico Luis Miranda foi eleito um dos 8 deputados federais da bancada brasiliense quando ainda morava em Miami, nos Estados Unidos. Sua campanha foi feita praticamente toda por meio das redes sociais.

De origem na bandeira bolsonarista, Miranda abandonou o atual governo ao denunciar para a CPI da Covid no Senado um suposto esquema de superfaturamento de vacinas e de insumos pelo Ministério da Saúde.

Miranda chegou a dizer que levou o caso ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que não teria levado a denúncia adiante. Depois do episódio, declarou que não subiria mais no mesmo palanque do atual titular do Palácio do Planalto.

Na convenção dos Republicanos, partido que escolheu para disputar a nova eleição, Luis Miranda deixou o palanque e o evento assim que o presidenciável chegou para participar do ato.

Veja o vídeo:

O post Deputado faz seleção para atrair cabos eleitorais renumerados em SP apareceu primeiro em Metrópoles.