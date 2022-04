Deputado pede que Defesa explique compra de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) apresentou um requerimento para que o Ministério da Defesa explique a compra de 35.320 comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. A maioria dos medicamentos adquiridos foi enviada à Marinha, totalizando 28.320 comprimidos. Outros 5 mil foram para o comando do Exército e 2 mil para a Aeronáutica, segundo dados do Portal da Transparência. O levantamento realizado por Vaz mostra que oito processos de compra foram homologados em 2020 e 2021 e seguem em vigor neste ano. O Viagra, comercializado pela Pfizer, é tipicamente utilizado para tratar disfunção erétil. O remédio também é utilizado para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar.

“O governo Bolsonaro está gastando dinheiro público para comprar Viagra e em quantidade tão alta. As unidades de saúde de todo o país, entretanto, enfrentam com frequência falta de medicamentos para atender pacientes com doenças crônicas e as Forças Armadas recebem milhares de comprimidos de Viagra”, afirma Vaz no requerimento enviado à presidência da Câmara. “O Congresso Nacional e a sociedade merecem uma explicação”, completa. Em nota, a Marinha afirmou que os processos licitatórios para aquisição dos comprimidos visam o tratamento de pacientes com hipertensão arterial pulmonar. “Trata-se de doença grave e progressiva que pode levar à morte. A associação de fármacos para a HAP vem sendo pesquisada desde a década de 90, estando ratificado, conforme as últimas diretrizes mundiais (2019), o uso da sildenafila, bem como da tadalafila, com resultados de melhora clínica e funcional do paciente”, declarou. A Jovem Pan também entrou em contato com o Exército e o Ministério da Defesa e aguarda retorno.