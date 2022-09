O deputado federal Paulo Guedes (PT-MG) usou as redes sociais, nesse domingo (25/9), para denunciar que o veículo no qual ele estava foi alvo de disparos de arma de fogo durante evento político no município de Montes Claros (MG). Segundo ele, o autor do ataque é um policial militar, que estava à paisana, e defensor do presidente Jair Bolsonaro (PL) .

Líder da bancada do PT de Minas Gerais na Câmara desde abril deste ano, Guedes conta que três tiros foram disparados de dentro de um Voyage branco.

Bandido acabou de ser preso! É um crime contra um deputado federal e ele está no carro. A Polícia Federal tem de comparecer urgente!!! pic.twitter.com/8X3iOHB34q

— Paulo Guedes do Lula 1378 (@deppauloguedes) September 26, 2022

“Foi tentativa de homicídio contra um deputado federal. São criminosos, sim”, escreveu o parlamentar no Twitter. “Crianças entraram em pânico, mulheres, todos em um ato político. Até aonde vai esse ódio? Bolsonaro mata”, completou.

O suspeito foi identificado, mas teve que ser escoltado pela Polícia Militar por causa da revolta da população. Ele foi levado, contudo, as autoridades não deram mais informações sobre o caso.

Paulo Guedes disse ter sido o terceiro episódio de ameaças e intimidações contra sua equipe de campanha.

Às 3h desta segunda (26/9), Guedes afirmou que a polícia ainda não havia divulgado o nome do responsável pelos tiros e afirmou que era surreal o que estava acontecendo. Ele também disse que a Polícia Militar não fez teste de bafômetro e toxicológico no homem suspeito.

O deputado postou foto da cápsula disparada, do suspeito e da placa do carro em que o homem estava. Também gravou vídeos pedindo providências.

O post Deputado petista diz que teve carro alvejado por bolsonarista em MG apareceu primeiro em Metrópoles.