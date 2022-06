Desaparecimentos no AM: PF pericia material genético em lancha

Será submetida a uma perícia em busca de vestígios de materiais genéticos a lancha apreendida pela Polícia Federal com o homem apontado como suspeito de ligação com o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

As informações foram divulgadas pela Polícia Federal nesta quinta-feira (9/6).

As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips continuam. Os dois desapareceram no domingo (5/6), quando navegavam pela Terra Indígena Vale Javari, no Amazonas.

Para a perícia, os policiais devem usar uma técnica capaz de identificar amostras biológicas e impressões digitais na embarcação.

O suspeito identificado pela PF é o pescador Amarildo da Costa, conhecido como “Pelado”. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de munição.

A região do desaparecimento é conhecida por uma cadeia de crimes ambientais que se conectam com o tráfico de drogas e de armas.