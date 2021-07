Desastres climáticos: como agir antes, durante e depois

Sociedade



Em muitas partes do mundo, catástrofes relacionadas ao clima estão ficando cada vez mais frequentes e intensas. Os primeiros 20 anos do século 21 foram marcados por um aumento “impressionante” dos desastres climáticos, segundo um novo relatório do Escritório da ONU sobre Redução de Risco de Desastres. De acordo com esse documento, houve 7.348 desastres em todo o mundo nas últimas duas décadas.

No começo de 2020, por exemplo, fortes chuvas causaram grandes inundações no Brasil. Mais de 60 pessoas perderam suas vidas. Grandes incêndios no Pantanal Mato-Grossense e na região amazônica causaram danos devastadores. E em 2021, enchentes históricas têm afetado muitos países, como Alemanha, Bélgica, China e Holanda.

Ações que podem ajudar quando enfrentarmos desastres climáticos:

Antes: Prepare-se para agir rapidamente.

O que a Bíblia diz: “Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências.” — Provérbios 22:3.

Explicação: Tente saber quais desastres poderiam acontecer em sua região para que você possa agir rapidamente e proteger sua família.

Durante: Concentre-se no que é mais importante.

O que a Bíblia diz: “Mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui.” — Lucas 12:15.

Explicação: A vida é mais importante do que bens materiais.

Depois: Viva um dia de cada vez.

O que a Bíblia diz: “Nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades.” — Mateus 6:34.

Explicação: Prepare-se, mas não fique extremamente preocupado a ponto de ficar paralisado.

