Descaso, manipulação e mais: MTV Miaw é detonado por Kevinho e outros artistas

O MTV Miaw 2022 vai ao ar nesta quinta-feira, 28, cercado de polêmicas, isso porque a premiação está sendo criticada por vários artistas – incluindo quem levou uma estatueta para casa. O cantor Kevinho não esteve na gravação do prêmio este ano, que aconteceu na última terça-feira, 26, mas se posicionou nas redes sociais. “Artistas do nosso Brasil, não perdem tempo indo nesse premiozinho armado. Fui uma vez só e já saquei a deles para nunca mais ir. Estou fora. O maior prêmio e o maior troféu que existe são vocês, os fãs, o resto é resto”, escreveu nos stories do Instagram. O funkeiro disse que não estava desmerecendo os vencedores e relatou sua experiência pessoal: “Não estou tirando o mérito dos artistas que ganharam, de forma alguma, porém tem conta que não fecha. Quando eu fui, falaram que eu tinha ganhado as categorias que estava concorrendo antes de ir, cheguei lá, me apresentei, fizeram eu esperar horas e horas dentro do camarim e acabou o negócio e não ganhei nada. Só me fizeram de otário. Eu guardo isso há anos e anos comigo porque odeio polêmica, porém ver isso acontecer todos os anos com diversos artistas é inaceitável”.

A dançarina Ramana Borba, que venceu a categoria Black Star Rising por BET, não gostou de como foi tratada pela organização do evento e fez um desabafo após a gravação do prêmio: “Estou sem palavras para o que aconteceu! Eu ganhei o MTV Miaw e não tinha lugar para mim lá na premiação. Escolhi não passar no Pink Carpet por isso. Vi muitas pessoas que não foram nem indicadas em lugares super bem localizados. O artista negro não tem uma minuto de paz nem para comemorar as suas vitórias! Espero que a premiação repense isso para o próximo ano”. A rapper MC Soffia, que concorreu na mesma categoria que Ramana, também reclamou de não ter uma cadeira reservada para ela na premiação. “Eles mandaram o convite de pista. Se eu estivesse concorrendo, ok. E olha que é uma premiação que eu estava na categoria de pretos. Gastei look e make [maquiagem]. Enfim, a falta de respeito”, declarou a artista nos stories do Instagram.

O ator e influenciador Vittor Fernando, que concorreu na categoria “Meme Master”, reclamou da desorganização do evento. “O cara da produção do Miaw fez eu e Ana descer do carro na maior grosseria porque não achou nosso nome na lista (P.S. Eu tava indicado e convidado pelo maior patrocinador do evento) e fez a gente a andar a rua toda no maior perigo a noite (a gente tudo montado). [Ele] mandou a gente entrar pela entrada comum, ficamos numa fila gigantesca, sendo que eu estava a trabalho e precisava passar no carpet antes de acabar por conta da ação do patrocinador… e assim ele maltratou a gente real, foi péssimo”, escreveu no Twitter. “Nem vi a categoria que eu estava indicado passando porque a produção não sabia como me colocar no lugar lá no camarote, então eu desperdicei meu look e vim embora.” Também teve artista que concorreu ao prêmio e não foi convidado para participar na cerimônia, como Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, que concorriam com o “PodDelas” na categoria Podcast Nosso de Cada Dia. Tata confirmou a informação em suas redes sociais. A Jovem Pan procurou a MTV, mas ainda não obteve retorno.