Deschamps pede respeito pela Dinamarca, adversária da França

O técnico da França, Didier Deschamps, pediu "muito respeito" pela Dinamarca, que a França enfrentará no Grupo D da Copa do Mundo de 2022 assim como na Liga das Nações em junho e setembro, em entrevista à beIN Sports nesta sexta-feira, 1º, depois do sorteio realizado em Doha.

“É preciso que tenhamos muito respeito”, insistiu o técnico. “É a 11ª nação no ‘ranking’ da Fifa, semifinalista da Eurocopa, está à frente da Alemanha e da Holanda, o que comprova a qualidade dessa equipe”.

Antes da Copa do Mundo, os dois países devem se encontrar na Liga das Nações, primeiro em junho e depois em setembro.

"Não sei se é o ideal", comentou o técnico da atual campeã mundial. "Eles também terão a oportunidade de nos conhecer melhor, mesmo que os dois jogos não sejam semelhantes".

Nas duas edições em que a França venceu a Copa do Mundo, em 1998 e em 2018, a Dinamarca estava no mesmo grupo dos “Bleus”. “Não diga isso a eles”, brincou Deschamps.

Esta estatística continua a ser um fato anedótico, já que os franceses e os dinamarqueses também se encontraram na fase de grupos em 2002, na Copa da Coreia do Sul e do Japão, com a derrota francesa (2-0) e um quarto lugar que os eliminou logo na primeira fase.