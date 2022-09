Desclassificado? Participante de “A Fazenda” quase sofre eliminação e motivo vem à tona

Na tarde desta terça-feira (13), a apresentadora Sônia Abrão comentou sobre a participação de Bruno Tálamo, repórter do “A Tarde É Sua” em “A Fazenda 14“.

Na ocasião, ela revelou que o colega de trabalho sofreu o risco de ser desclassificado, após seu primo e diretor de seu programa, Elias Abrão, publicar a informação no Twitter, antes do tempo permitido pelo reality.

“A gente sabia, o bocudo do diretor pôs até no Twitter quando não podia. Quase que o Bruno Tálamo é riscado do mapa dessa história, porque não pode vazar. Ele avisou a gente muito pouco tempo antes da estreia […] foi uma surpresa pra nós justamente porque foi em cima da hora e porque ninguém aqui nunca cogitou que Bruno Tálamo quisesse participar de um reality show”, contou ela.

Saiba como e onde assistir ‘A Fazenda 14’ Nesta terça-feira (13), a nova temporada de “A Fazenda” recebe sua estreia na Record TV, por volta das 22h45. As câmeras também serão liberadas na plataforma paga PlayPlus, para os assinantes.

No entanto, os espectadores do pay per view só poderão acompanhar as imagens exclusivas após a exibição ao vivo no programa, além de terem somente o conteúdo do Paiol disponível.

