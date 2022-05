Descobrimos quem tinha a senha do sistema de alarme de Carlinhos Maia

O furto de jóias e artigos de luxo de Carlinhos Maia, que aconteceu no último domingo (29/5), segue sendo um mistério para os milhares de seguidores que acompanham o famoso. As primeiras conclusões da perícia policial externam que os bandidos tinham a senha do sistema de alarme do apartamento do humorista e a coluna LeoDias já descobriu quem é que tinha acesso ao código.

Os únicos frequentadores do apartamento de luxo de Carlinhos Maia que possuíam esta senha do sistema de alarmes da casa eram, além dele e de seu marido Lucas Guimarães, a empresária do famoso, duas funcionárias domésticas e dois seguranças que trabalham com ele desde o início de sua carreira na Internet. Além desta, descobrimos que as câmeras do condomínio de Maia mostraram os intrusos digitando esta senha, o que mostra que além destes nomes de confiança, existiam outras que já estavam com o código em mãos.



Outro fato curioso sobre este caso é que o sistema de segurança chegou a enviar o alerta para a central, avisando da presença de duas pessoas. A empresa responsável tentou contato com Carlinhos, que estava passando por uma cirurgia, e depois com a portaria do prédio, onde uma pessoa do condomínio teria dito que não havia a necessidade de nenhuma ação pois um gato é quem teria feito o alarme disparar.

Com essas informações, começam a ser sanadas dúvidas sobre o motivo pelo qual a empresa de segurança não fez rondas. Os ladrões levaram objetos de alto valor totalizando cerca de R$ 5 milhões e a polícia segue investigando o caso.

