Desconto de 80% no valor da taxa de renovação dos alvarás de Táxi e Mototáxi

Sociedade



Publicado em 27 de out de 2021 e atualizado às 17:36

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Desde segunda-feira (25) já está disponível no sistema de tributos do município o desconto de 80% no valor da taxa de renovação de alvará de licença para funcionamento do serviço de TÁXI e MOTOTÁXI. O desconto foi concedido pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, após decisão do prefeito Dr. Marcelo Belitardo, projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Confira o decreto da publicação.

A renovação dos alvarás de taxi e mototaxi é feita pelo Departamento de Trânsito, vinculado à Secretaria de Segurança e Cidadania, após apresentação da documentação exigida pela lei e o comprovante de pagamento da taxa de renovação.

O horário de funcionamento do departamento de trânsito é das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Maiores esclarecimentos podem ser feitos no departamento e através do telefone (73) 3011-2729

Ascom / Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA