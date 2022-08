Descubra o protocolo das famosas que prepara o bumbum para o verão

Em um piscar de olhos, daremos as boas-vindas ao verão. A temporada mais quente do ano começa em dezembro, mas os preparativos para as férias e os cuidados com o corpo já se iniciam agora. Atenta às novidades e aos últimos lançamentos no mercado da estética, a Coluna Claudia Meireles conversou com a especialista Priscilla Baracat. Proprietária da INTI Estética e Bem Estar, ela entregou tudo o que precisamos saber para entrar no modo “shape dos sonhos”:

De início, a empresária alerta para a grande oferta no mercado de equipamentos genéricos e sem estudos científicos. “Se fizerem uma boa escolha, em clínicas de confiança, os resultados dos tratamentos tendem a ser muito bons”, defende. Segundo a expert, antes, os aparelhos concediam efeitos paliativos. No entanto, hoje, é possível “postergar ou até mesmo evitar alguns tipos de cirurgias em pessoas avessas aos procedimentos invasivos”.

“Tecnologias novas que estão a todo vapor nas melhores clínicas do mundo são EmSculpt NEO, Emtone, Morpheus, X-wave e o famoso Coolsculpting, que continua bombando.”

Priscilla Baracat Priscilla Baracat conversa com a coluna O EmSculpt NEO é a versão atualizada do EmSculpt, queridinho dos profissionais para eliminar gordura e construir músculos. O novo equipamento tem a mesma função que o pioneiro, mas com 25% mais potência e a diminuição de 30% a gordura localizada da região tratada. Ou seja, fortalece, melhora a diástase, define, aumenta a quantidade de músculos e ajuda a eliminar a gordura.

O Emtone é o primeiro e único dispositivo que fornece simultaneamente energia térmica e mecânica para eliminar todas as principais causas da celulite de forma eficaz e não invasiva. A tecnologia proporciona mais colágeno e elastina. além de aumentar a espessura da pele, permitindo a redução da celulite em áreas do corpo como, barriga, glúteos, braços e coxas.

O Emtone também pode ser aplicado no abdômenO Morpheus utiliza a radiofrequência bipolar em três níveis de profundidade em um único ciclo, atuando no local em diferentes camadas, tratando-as de dentro para fora. O procedimento é indicado para quem quer reduzir flacidez, celulite e estrias. Ele pode ser feito na parte interna do braço e da coxa, no bumbum, no abdômen, no flanco, entre outras áreas.

Por sua vez, o X-Wave é aplicado para auxiliar na estimulação da produção de colágeno por meio da vasodilatação local e da melhora na atividade metabólica da região onde é aplicado. Ele trabalha a textura e definição, com melhora nos processos de celulite, gordura localizada e flacidez, além de retenção líquida.

Prepare-se para o verão com as dicas de Priscilla BaracatJá o Coolsculpting funciona através de resfriamento controlado, ação que destrói células de gordura resistentes que são difíceis de tratar, mesmo com dietas e exercícios. Não invasivo, ele é capaz de eliminar até 27% da gordura localizada logo na primeira sessão.

Protocolo para o verão Ciente da grande procura por tratamentos estéticos que antecedem o verão, Priscilla elaborou um protocolo para o bumbum em sua clínica batizado de Fórmula UpGlut. “Consiste na junção do famoso protocolo EmUp, queridinho das famosas, com outras tecnologias bem modernas como o Morpheus e, para alguns casos, o preenchimento dos glúteos com ácido hialurônico com uma molécula maior”, explica.

De acordo com a empresária, a fórmula trata não só a celulite, mas também a flacidez de pele, e fortalece a musculatura, deixando o bumbum mais redondinho e empinado. “Ainda, para quem busca um bumbum maior, ele pode ser turbinado”, ressalta ela.

Priscilla Baracat lança protocolo para o bumbumMaior durabilidade Engana-se quem pensa que basta se submeter aos procedimentos estéticos sem qualquer cuidado básico em casa. “O mais importante é manter uma boa alimentação, dando preferência a alimentos nutritivos e menos calóricos para quem quer emagrecer ou manter o peso”, recomenda a profissional. “Beber muita água é muito importante e a prática de atividades físicas deve ser constante — pelo menos três vezes por semana”, acrescenta.

Quanto aos erros mais comuns, para Priscila, um deles é fazer “dietas malucas” com muita restrição calórica, o que, segundo ela, pode ser maléfico para a saúde. “Outras pessoas estão abusando de hormônios sem pensar nas consequências, além dos medicamentos para emagrecer, que estão sendo utilizados indiscriminadamente”, adverte.

Alimentação equilibrada e atividades físicas são fundamentais para manter e impulsionar os resultados dos tratamentos estéticos“O ideal é cuidar da saúde e, sempre que puder, fazer algum tratamento estético, que pode ser desde a tradicional drenagem linfática ou a massagem modeladora até as tecnologias específicas para todos os tipos de incômodos, como gordura localizada, flacidez de pele e muscular, celulite e estrias”, sugere Priscila Baracat.

A especialista também conta que a procura por depilação a laser continua em alta. “E os aparelhos com essa finalidade são cada vez mais inovadores, rápidos, eficazes e indolores”, pontua.

Apesar das novidades apresentadas pela empresária, há máquinas menos recentes que continuam sendo sucesso nas clínicas, como o Vela Shape II, Exilis Ultra 360, Power Shape e Legacy. “Essas tecnologias continuam sendo ótimas opções. Elas também podem estar aliadas aos bioestimuladores de colágeno, como o Sculptra e a Radiesse. No caso da celulite, os protocolos sempre têm a interação das massagens drenantes”, fala.

Vela Shape II, Exilis Ultra 360, Power Shape e Legacy continuam sendo sucesso nas clínicasPriscila completa que, para cada pessoa, é crucial a indicação correta de tratamentos por parte dos profissionais. “Nem sempre o que a sua amiga fez será bom para você”, finaliza.

