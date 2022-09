Descubra quem são os 10 candidatos mais bonitões das eleições 2022

Beleza é um conceito relativo, mas que chama a atenção em qualquer lugar. Os atores Regé Jean-Page, Chay Suede, Adam Levine, Henry Cavill, Cauã Reymond e Michael B. Jordan que o digam. Embora quisesse, a Coluna Claudia Meireles não falará deles, mas sim sobre os candidatos às eleições 2022 que cativam pelo charme, sem contar o olhar impactante e sorriso atraente. Observar alguns rostinhos funciona como um colírio para os olhos.

Ao se deparar com o perfil do Instagram dos musos, a Coluna montou uma lista com os 10 candidatos gatos das eleições 2022. São tantos bonitões cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que alguns precisaram ficar de fora do elenco. Abaixo, confira o rol!

1 — Marcelo Aro Candidato ao Senado Federal, Marcelo Aro disputa uma vaga por Minas Gerais pelo Partido Progressistas (PP). Com 35 anos, ele ocupa atualmente uma das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Do casamento com Tininha, o mineiro tem quatro filhos, Maria, Gabriela, Marcelo e Guilherme. O político se formou em comunicação social pela Faculdade Estácio de Sá, em Belo Horizonte, também chegou a cursar direito, mas não completou a graduação.

Marcelo Aro2 — Matheus Ribeiro Detentor do título de primeiro apresentador gay do Jornal Nacional, Matheus Ribeiro deixou a tevê para ser candidato a deputado federal por Goiás pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Ele já passou pela TV Anhaguera, afiliada da Globo, em seguida, entrou para a equipe jornalística da Record Brasília. Por último, integrou o grupo de profissionais da Band. Ele tem 29 anos e se declara como “sonhador e realizador”. No Instagram, o político acumula mais de 467 mil seguidores.

O jornalista Matheus Ribeiro3 — Alessandro Molon Não ficaria de fora da lista o deputado federal em exercício Alessandro Molon, do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Aos 50 anos, ele concorre a uma vaga no Senado Federal pelo Rio de Janeiro, embora tenha nascido na capital mineira. Com o mestrado em história no currículo, o político também é bacharel em direito pela PUC carioca, onde atua como professor. Em 2002, o candidato publicou o livro Graco Babeuf: o pioneiro do socialismo moderno.

Alessandro Molon4 — Renato Freitas Candidato a deputado estadual do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Renato Freitas exerce o mandato de vereador de Curitiba. Anteriormente, era servidor da Defensoria Pública. Ele está com 39 anos e é pai de Aurora. Natural da cidade paulista de Sorocaba, o parlamentar fez a graduação e o mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (USP), seguindo a linha de pesquisa na área do Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência.

Renato Freitas5 — Eduardo Leite Gaúcho, Eduardo Leite é candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Até março, ele exercia o papel de chefe do poder Executivo estadual, entretanto, optou por renunciar ao posto a fim de tentar a presidência da República. Com 37 anos, o político se assumiu gay no ano passado. Bacharel em direito, o parlamentar já pleiteou os papéis de vereador por Pelotas e de deputado estadual.

Eduardo Leite6 — Requião Filho O paranaense Requião Filho pleiteia uma vaga de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ele está com 43 anos, sendo casado com Carolina Dolabela e pai dos gêmeos, Marcelo e Matheus. Com formação em direito pela Universidade CEUB de Brasília, o parlamentar é especialista em políticas públicas. O político é filho de Roberto Requião, ex-senador e ex-governador do estado do sul do Brasil.

Requião Filho7 — Bruno Cândido Concorrendo a deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Bruno Cândido trabalha como advogado e traz no currículo o mestrado em sociologia e direito. Com 34 anos, ele nasceu na capital carioca.

Bruno Cândido8 — Bruno Lima Candidato a deputado federal por São Paulo pelo Partido Progressistas (PP), Bruno Lima nasceu na capital paulista. Atualmente, ele ocupa o cargo de deputado estadual. Com formação em direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), o político se especializou em direito penal pela Mackenzie. No currículo, consta que assumiu o posto de delegado da Polícia Civil. Pai de Arthur, o parlamentar é casado com Cacau Colucci.

Bruno Lima9 —Felipe Becari Formado em direito e em educação física, Felipe Becari, de 35 anos, é vereador de São Paulo e busca se tornar deputado federal nas eleições 2022 pelo partido União Brasil. Anteriormente à carreira política, ele atuou como policial civil, a partir dos 23 anos.

Felipe Becari10 — Robson Carvalho O vereador potiguar Robson Carvalho disputa o posto de deputado estadual, pela primeira vez, pelo partido União Brasil. Com 31 anos, ele é graduado em direito.

