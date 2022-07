Desejo de jogar a Liga dos Campeões pode mudar destino do meia De Jong

O Manchester United segue como o principal interessado em contar com o futebol do meio-campista Frenkie De Jong. Os Red Devils inclusive teriam chegado a um acordo na casa dos 56 milhões de euros com o Barcelona pelo jogador no início da semana.

Porém, de acordo com o The Guardian, o desejo do atleta de jogar a próxima Liga dos Campeões pode mudar o destino do meia de 25 anos.

O Chelsea tem conhecimento da vontade do holandês e monitora a situação. O novo proprietário dos Blues, Todd Boehly, promete investir pesado na equipe a partir da próxima janela de transferências e vê com bons olhos o rejuvenescimento no setor de meio-campo, que conta com Kanté e Jorginho, ambos com mais de 30 anos.

A equipe terminou a Premier League na terceira colocação e garantiu vaga direta para a próxima Liga dos Campeões, diferentemente do United que jogará a Liga Europa.