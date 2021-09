Desempenho de itamarajuense garante segundo lugar em Maratona capixaba

Destaque



Publicado em 3 de set de 2021

Repleto de muita coragem e determinação, o itamarajuense Fernando Lima, subiu no pódio como 2º (segundo) colocado na Maratona de Serra (ES), no último domingo (29) de agosto.

O jovem que transmite respeito e atenção aos clientes de uma agência bancária localizada no centro da cidade de Itamaraju. Logrou êxito, neste novo desafio físico. A princípio desenvolvido como exercício. No entanto, forjou o desejo atlético do profissional em Segurança.

Inscrito no evento esportivo com o número 309, disputou ao lado de 192 competidores uma corrida com percurso de 07 km, nas ruas de Serra.

No município é comum ser visualizado em atividade física, ao lado de outros colegas de profissão.

A população da cidade e o portal Itamaraju Notícias, parabenizam ao atleta por essa conquista recheada de muitos esforços.