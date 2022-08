Desempenho de Lula no JN deve levar Bolsonaro aos debates

O desemprenho do ex-presidente Lula na entrevista ao Jornal Nacional, nessa quinta-feira (25/8), deve fazer o presidente Jair Bolsonaro confirmar presença nos debates na TV.

A previsão é compartilhada tanto por ministros e assessores diretos de Bolsonaro, quanto por integrantes da campanha à reeleição do atual chefe do Palácio do Planalto.

A avaliação é de que Lula “foi bem” na sabatina do JN, quando fez ataques a Bolsonaro. Por isso, o atual presidente precisará ir aos debates para “responder” e “atacar” o petista.

Nesse cenário, até mesmo ministros do governo que aconselharam Bolsonaro a não ir aos debates começaram a mudar de ideia e a defender que o presidente vá aos confrontos no primeiro turno.

O primeiro debate está marcado para o próximo domingo (28/8) e será promovido pela TV Bandeirantes, em parceria com o jornal Folha de S. Paulo, a TV Cultura e o portal Uol.

Lula à vontade Segundo petistas ouvidos pela coluna, Lula também se sentiu mais à vontade de ir aos debates presidenciais, após a entrevista ao Jornal Nacional. Ele não quer, porém, ir sozinho, sem Bolsonaro.

O temor do ex-presidente petista é de virar o alvo principal dos demais candidatos ao Palácio do Planalto, caso o atual presidente da República não compareça aos confrontos.

