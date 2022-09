Desemprego fica 8,9% no trimestre encerrado em agosto

A taxa de desemprego no país recuou para 8,9% no acumulado entre junho e agosto, atingindo o menor patamar desde o trimestre encerrado em julho de 2015, quando ficou em 8,7%.

Com esta queda, o número de pessoas ocupadas ficou em 99 milhões, batendo novamente o recorde da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Pnad Contínua.

Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as atividades que mais influenciaram na queda do desemprego foram Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas; Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais; e Outros serviços.

Na avaliação da coordenadora da Pnad, Adriana Beringuy, o resultado do trimestre encerrado em agosto mostra que o mercado de trabalho segue a tendência do mês passado, continuando o fluxo de recuperação.

De acordo com a pesquisa, 9,7 milhões de pessoas estavam desocupadas no período avaliado, o menor nível desde novembro de 2015, o que representa uma queda de 8,8% em relação ao trimestre encerrado em maio e de 30,1% na comparação com junho, julho e agosto do ano passado.

Sobre o número de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, um contingente de 13,2 milhões de pessoas, a Pnad aponta que foi o maior desde 2012.

Já a quantidade de brasileiros trabalhando por conta própria e aqueles que desistiram de procurar emprego se manteve estável em relação ao trimestre anterior, enquanto o número de empregados no setor público cresceu 4,1%.

Pelo segundo mês consecutivo, o rendimento real do trabalhador aumentou e chegou a R$ 2.713 no trimestre.

