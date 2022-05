Desemprego no Brasil recua para 10,5% e é o menor desde 2015

O número de empregados com carteira assinada no Brasil subiu 2% no trimestre de fevereiro a abril. Isso corresponde a 35,2 milhões de pessoas. 12,5 milhões estavam empregados sem carteira assinada no setor privado, alta de 2,2 milhões de pessoas em comparação com o mesmo período no ano de 2021. O número de trabalhadores autônomos subiu 7,2% desde o ano passado, para 25,5 milhões.

11,3 milhões de brasileiros terminaram o trimestre sem emprego. O número, 10,5% de desocupação, é o menor para o período desde 2015, quando foi de 8,1%. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (31/5).

O percentual do desemprego no Brasil recuou 0,7 ponto percentual em comparação com o trimestre que foi até janeiro e caiu 4,3 pontos em relação ao período no ano de 2021.

Cerca de 96,5 milhões de pessoas estão ocupadas, maior quantidade desde 2012. Isso equivale a uma alta de 10,3% em relação ao trimestre no ano anterior. Cerca de 55,8% da população em idade de trabalhar está empregada ou em atividade.

A população subocupada correspondeu, no trimestre, a 6,6 milhões de pessoas, uma redução de 5,3% em relação ao trimestre anterior e 10% em relação ao período em 2021. Os desalentados, somavam 4,5 milhões de pessoas. Isso foi uma queda de 6,4% de um trimestre para o outro e mais de 1,5 milhão de pessoas a menos na comparação anual. Eles corresponderam por volta de 4% da força de trabalho, no trimestre.

