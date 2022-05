Desenrola, bate, joga de ladinho: quais são os signos mais festeiros?

Até os signos mais tímidos gostam de sair às vezes para encontrar os amigos, certo? Mas, tem aqueles que amam uma balada, não dispensam um barzinho aos sábados à noite e simplesmente não conseguem ficar em casa aos finais de semana. Amantes do lazer, eles estão sempre prontos para um churrasco no quintal ou para comer camarão com água de coco na praia. Então, no mood dancinha do Tik Tok, “desenrola, bate e joga de ladinho”, conheça quais são os signos mais festeiros do zodíaco.

Sagitário

É balada? É show? É churrasco de família? Pode apostar que Sagitário estará em todas! A ânsia por liberdade faz com que os rolês sejam o hobbie favorito deles. Signo de Fogo, Sagitário vive intensamente cada festa, sem se preocupar se vai dar trabalho, ligar pro ex ou ter dor de cabeça no dia seguinte. O que importa pra eles é ter uma madrugada repleta de diversão!

