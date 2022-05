Desenvolvedor de Gotham Knights explica por que a versão do Xbox One foi cancelada

No início deste mês, a WB Games anunciou que as versões de última geração de Gotham Knights foram canceladas. Inicialmente definido para ser outro esforço entre gerações, Gotham Knights agora é apenas Xbox Series X|S. À luz das notícias, alguns dos desenvolvedores foram ao canal Discord do jogo para discutir Gotham Knights e por que sua porta de última geração não existe mais.

Ao considerar a escala e o escopo de Gotham Knights, tivemos que priorizar e concentrar nossos esforços para entregar o jogo em um nível de qualidade satisfatório para a geração atual. Entendemos totalmente que isso é perturbador para os jogadores que ainda não possuem um console de geração atual, e acredite, realmente não tomamos essa decisão de ânimo leve, mas, no final, queríamos nos concentrar em entregar um jogo que realmente orgulhoso de.

Então, sim, parece que Gotham Knights pode ter sido um pouco ambicioso demais para os consoles de última geração, resultando no cancelamento do jogo no Xbox One. Embora isso seja sem dúvida decepcionante para os usuários de última geração, a transição para a próxima geração sem dúvida apresentará alguns obstáculos para os desenvolvedores superarem.

Ainda assim, o Xbox obviamente tem uma opção de custo mais baixo para jogadores que passam para a próxima geração. O Xbox Series S está amplamente disponível em 2022 por US $ 299 ou seu equivalente regional, e esse console jogará Gotham Knights, junto com qualquer outro jogo de última geração que você jogue nele.