Desenvolvedora de S.T.A.L.K.E.R. 2 nega que jogo será novamente adiado

Recentemente a Microsoft desativou a pré-venda de S.T.A.L.K.E.R. 2 e começou a cancelar as compras já realizadas, devolvendo o dinheiro dos jogadores. Isso deixou alguns preocupados com o futuro do jogo, temendo que pudesse levar ainda anos para ele ser lançado devido aos problemas atuais da Ucrânia.

Para acalmar os fãs, a desenvolvedora GSC Game World confirmou que o jogo não foi novamente adiado, ainda estando planejado para 2023. A Microsoft estaria cancelando as pré-vendas pelo fato de o jogo não ter uma nova data exata, sendo um procedimento normal.

Um tempo atrás a data de lançamento do jogo no Steam foi alterada para Dezembro de 2023, o que significa que S.T.A.L.K.E.R. 2 pode acabar sendo lançado apenas no final do ano que vem.

A GSC Game World estaria realocando seu estúdio para Praga, com vários dos seus desenvolvedores atualmente participando da guerra. Um novo adiamento nesse caso com certeza seria mais do que justificável.