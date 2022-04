Desenvolvedores estão felizes com Guardiões da Galáxia no Xbox Game Pass

Guardiões da Galáxia foi um ótimo jogo lançado em 2021 mas que não teve seu devido reconhecimento, ficando bem abaixo das vendas esperadas pela Square Enix. Os motivos não são claros mas muitos dizem que Marvel Avengers, jogo que lançou no mesmo ano, trouxe uma má reputação para as pessoas quererem comprar Guardiões da Galáxia. No entanto, o jogo chegou ao Xbox Game Pass não faz muito tempo e as pessoas que ainda não tinham jogado puderam testá-lo sem ter que pagar a mais por isso.

Guardians of the Galaxy developers say the game is now “finding its audience”, especially on Xbox Game Pass, following a slow starthttps://t.co/2IQsBurLkJ pic.twitter.com/yuPmVcQnSV — VGC (@VGC_News) April 8, 2022

A Eidos Montreal, desenvolvedora do jogo, comentou recentemente que Guardiões da Galáxia finalmente está encontrando seu público e inclusive menciona que as vendas aumentaram após entrar no catálogo do Xbox Game Pass, o que é uma ótima notícia. A diretora de narrativa do jogo ainda comenta:

“Para mim, trata-se de criar o jogo. O que eu amo agora é que as pessoas, especialmente com o Xbox Game Pass, estão jogando e compartilhando a experiência.”

“Nós fazemos jogos para tocar as pessoas e atingir o público. E é ótimo que esteja encontrando seu público, e é ótimo que continue avançando.”

O diretor criativo de Guardiões da Galáxia finaliza mencionando que todo mundo quer que seu jogo venda trilhões de unidades, mas nem sempre é tão fácil de fazê-lo.