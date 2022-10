Desfalque do West Ham, Lucas Paquetá tranquiliza torcedores sobre lesão

O meio-campista do West Ham e da Seleção Brasileira Lucas Paquetá foi desfalque na derrota por 1 a 0 para o Liverpool, pelo Campeonato Inglês. O jogador precisou ficar fora devido a uma lesão ligamentar na clavícula direita, sofrida no duelo anterior contra o Southampton.

Nesta quarta-feira, após a partida, o jogador foi às redes sociais e esclareceu sua situação, tranquilizando torcedores.

“Boa noite, pessoal! No último jogo do West Ham, contra o Southampton, tive uma lesão na clavícula direita. Fiz um exame hoje e ficou constatada uma lesão ligamentar. Estou bem, foi só um susto. Nas próximas duas semanas estou de volta e, em breve, estarei em campo com os Hammers! Obrigado a todos pelas mensagens”, publicou Paquetá em seu perfil no Instagram.

Com este prazo estipulado, portanto, o jogador não deve ser baixa entre os nomes que poder ir à Copa do Mundo, no Catar, competição na qual o Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16 horas (de Brasília).

Frequente presença nas convocação do técnico Tite, Paquetá soma 34 jogos, além de sete gols marcados.