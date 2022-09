Desfile do bicentenário marcou as atividades cívicas no município de Prado

A prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Educação realizou ações alusivas em comemoração do feriado de 7 de setembro comemorando a independência do Brasil.

A ações aconteceram durante os dias 7 e 8 de setembro nos distritos de Guarani, Cumuruxatiba e sede do município prevalecendo a tradição, cultura, educação e amor à pátria.

Cumprindo o dever de mostrar aos alunos e sociedade a importância da Independência do Brasil, proclamada em 1822 a equipe da Secretaria organizou o desfile cívico de maneira democrática para que os alunos pudessem mostrar nas ruas o orgulho de serem brasileiros.

O evento contou com a participação de diversas escolas municipais, estaduais e particulares abrilhantando o evento apresentando diversos temas que marcaram a história do Brasil, diante dos 200 anos de independência.

O desfile teve como tema: 200 anos da independência do Brasil, processos e conquistas.

O prefeito Gilvan Produções, participou do evento e parabenizou a população pelo belíssimo exemplo de civismo, cidadania e amor pelo Brasil, ao lado de diversas autoridades políticas, militares, religiosas e convidados acompanho a apresentação de todas as instituições.

O desfile cívico retornou a avenida após dois anos de pandemia da covid-19, diante de inúmeros desafios sendo enfrentados com responsabilidade e garantindo a tradição do evento, a realização do evento marca mais um elo da gestão proporcionando dias melhores a todos.

Para a população o evento foi maravilhoso diante de tanta beleza e conhecimento sendo apresentado por secretarias do município e diversas instituições educacionais, religiosas, militares entre outras.

O desfile contou ainda com a apresentação do Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju, 18º Grupamento de Bombeiros Militar de Teixeira de Freitas, 88ª Companhia de Policia Militar, Banda Marcial do Complexo Integrado de Educação – CIEI/ Itamaraju e Banda Marcial CEPROMAC antigo Celem de Itamaraju.

A secretária de educação Keliane Fontoura demonstrou orgulho dos alunos e de todos os participantes do momento cívico.

“É de grande importância que todos saibam que para o Brasil conquistar independência, precisou que muitas lutas acontecessem e hoje nossos alunos e a população em si vêm as ruas para levantar uma bandeira e mostrar que o Brasil é livre e luta por democracia todos os dias”.

Algo a ser considerado no desfile foi a beleza do lugar de apresentação do desfile, a nova praça da Igreja Matriz, vem proporcionando encantos e reflexos de uma gestão atuante na garantia de transformação do município.

Realmente a temática levada para a avenida mostra os reflexos de uma população feliz diante de suas escolhas, prevalecendo a soberania popular e a certeza de dias ainda melhores para o município e toda a nação!