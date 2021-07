Desktop Internet dá o primeiro passo para entrar no mercado de ações

Destaque



Provedor paulista de pequeno porte entregou ofício aos órgãos responsáveis para iniciar os trâmites do IPO

No dia 20 de maio de 2021 a provedora paulista de pequeno porte, Desktop Internet, que comercializa planos de internet banda larga via fibra óptica para cidades do interior do estado de São Paulo, enviou um pedido de registro IPO (oferta inicial de ações) à Comissão de Valores Mobiliários) com o objetivo de angariar mais recursos financeiros para crescer organicamente, para comprar rivais e reforçar o caixa da empresa.

A operação iniciada pela Desktop será coordenada pelo Itaú BBA, UBS-BB, BTG Pactual e Bradesco BBI e servirá também para que a Makalu Partners, que administra a participação do fundo norte-americano HIG Capital, controlador da franquia, venda uma parte do negócio.

Na oferta, a Desktop destacou que, até abril, a provedora tinha 14 mil km de rede própria de fibra óptica, tendo mais de 264 mil usuários ativos, distribuídos em 37 municípios do interior paulista que fazem parte da sua área de cobertura, como Campinas, Piracicaba, além da sua cidade sede, Sumaré.

De acordo com a Desktop, a provedora teve um lucro líquido no primeiro trimestre de 2021 de, aproximadamente, R$ 57,6 milhões. O capital social da Desktop é avaliado em R$ 74,8 milhões, sendo 56,4 milhões em ações ordinárias. A Makalu é o maior acionista e detém 6 em cada 10 dessas ações da provedora.