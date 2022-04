Deslizamento em Angra deixa onze pessoas desaparecidas

Onze pessoas estão desaparecidas após deslizamento que aconteceu em Angra dos Reis por volta das 3h deste sábado, 2, segundo informação do Corpo de Bombeiros. A região do estado do Rio de Janeiro tem sofrido fortes chuvas desde a madrugada desta sexta-feira, 1º. No deslizamento da madrugada deste sábado, que aconteceu na rua Francisco Cesário Alvim, cinco pessoas foram resgatadas até o momento.A cidade de Angra dos Reis já havia entrado em estado de alerta antes do deslizamento, com disparo de sirenes e envio de SMS para moradores. Setenta bairros receberam mensagens de evacuação.