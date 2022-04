Destaque no Real Betis, Willian José busca ‘título inédito’ na Copa do Rei

O futebol na Espanha terá neste sábado um dos momentos mais especiais da temporada 2021/2022 com a decisão da Copa do Rei entre Betis e Valencia, a partir das 17 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. Um dos grandes destaques da equipe de Sevilha, que faz uma das melhores campanhas de sua história, o centroavante brasileiro Willian José busca um “título inédito” para sua carreira. Mas não é tão inédito assim.

Na temporada 2019/2020, o atacante de 30 anos conquistou a Copa do Rei pela Real Sociedad, clube do País Basco que detém seus direitos econômicos – está emprestado ao Betis até o final de junho deste ano. Mas, por conta da pandemia de covid-19, a decisão contra o Athletic Bilbao acabou adiada para 2021 e ele não entrou em campo por estar emprestado ao Wolverhampton, da Inglaterra, justamente quando aconteceu o clássico basco.

Mesmo sem estar em campo na decisão daquele ano, Willian José se considera campeão e agora quer seu primeiro título em campo, como afirmou em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva. “Vai ser a minha primeira final e a expectativa é muito grande. Sim, final vai ser a minha primeira, apesar do título com a Real Sociedad. Ali, fiz parte de toda a campanha, mas a decisão acabou adiada e não estava mais no clube. Mas acompanhei, vibrei muito por tudo que fizemos e me sinto campeão”, disse.

A disputa da final da Copa do Rei é mais um passo para coroar a grande campanha que o Betis, um clube centenário com poucos títulos na história – ganhou a competição em duas oportunidades (1976/1977 e 2004/2005), além de um Campeonato Espanhol (1934/1935) – faz nesta temporada. Já sonhando com voos mais altos na Europa, o time de Sevilha chegou até as oitavas de final da atual edição da Liga Europa (caiu para o alemão Eintracht Frankfurt, que eliminou o Barcelona nas quartas) e luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões através do Espanhol – está em quinto lugar, bem próximo do G-4.

“Com certeza é uma grande temporada e muito regular. A gente sabe o quanto é difícil brigar na parte de cima em todas as competições e temos conseguido isso. Temos grandes objetivos ainda em duas delas e vamos trabalhar duro para ir firmes em busca deles”, afirmou o brasileiro. “Sabemos da importância de qualquer título para o clube, ainda mais se tratando de um tão tradicional na Espanha. Nos preparamos bem, estamos fazendo uma grande temporada e vamos em busca de fazer uma grande partida”.

Decisão da Copa do Rei à parte, Willian José já pensa no futuro. Com a proximidade do final de seu empréstimo, o atacante espera uma solução boa para todos no meio do ano. “Ainda estamos definindo, mas isso só vai ser mais certo ao término da temporada. É um empréstimo, mas existe a possiblidade de compra por parte do Betis. E eu gosto muito da Espanha. Já são muitos anos aqui, em diferentes cidades, e tudo é ótimo. Minha família gosta muito também e tem sido um período de grande evolução não só na carreira, mas na parte pessoal também”, contou.

Artilheiro

Na atual Copa do Rei, Willian José entrou em campo em três jogos e anotou um gol. Na temporada são 39 partidas, com nove redes balançadas e cinco assistências. Recentemente, o atacante brasileiro completou uma importante marca na Espanha. Diante do Osasuna, chegou a 200 partidas no Campeonato Espanhol. São 68 gols marcados e o Top 5 na história entre os maiores goleadores brasileiros.

O centroavante igualou o número de Neymar, que fez história no Barcelona entre 2013 e 2017. Agora é, junto do ex-santista, o quarto maior artilheiro brasileiro em partidas na Espanha. Só está atrás de Ronaldinho Gaúcho (69), Luís Fabiano (72) e Ronaldo Fenômeno (83).

Com bons números, não pensa em deixar a Espanha tão cedo, mesmo tendo jogado na Inglaterra, em uma das principais ligas do mundo. “No momento não penso em outra liga, pois tenho sido muito feliz na La Liga (Campeonato Espanhol) e tenho contrato aqui. A experiência foi ótima. Apesar de não ter conseguido atuar tão bem quanto esperava (na Premier League), pude ganhar bagagem e aprendi muito disputando uma competição de nível tão alto”, relatou.

Willian José não pensa nem mesmo em uma volta ao Brasil, onde se destacou por São Paulo, Santos e Grêmio. “Não é algo que passa pela minha cabeça no momento. Estou muito feliz aqui e espero continuar por mais alguns anos”, contou o atacante, que revelou que ainda tem alguma esperança de voltar à Seleção Brasileira – foi convocado pelo técnico Tite em 2018 para dois amistosos antes da Copa do Mundo da Rússia.

“A gente sempre pensa em Seleção, né? Eu nunca deixei de pensar, mas primeiro procuro fazer o meu trabalho no meu clube. Sei que fazendo um bom trabalho aqui as oportunidades podem acontecer. A Seleção hoje tem muitos atletas de qualidade, de nível muito bom e certamente estaremos bem representados na Copa do Mundo”, finalizou.