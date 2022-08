Destino de Tadeu Schmidt no BBB23 é revelado e cachê dos participantes surpreende

O “BBB23” já tem estreia marcada para o primeiro semestre de 2023 e a equipe da Globo já está se mobilizando para inovar em algumas questões no reality show. André Romano, do Observatório da TV, divulgou o futuro de Tadeu Schmidt, atual apresentador da atração.

Tadeu Schmidt está com o contrato renovado com a Globo até 2025 e segundo as informações do colunista, o apresentador ganhou o coração do público alvo do maior reality do país. Segundo pesquisas feitas pela emissora e divulgadas pelo site, Tadeu foi bem avaliado por quem acompanhou o “BBB22”. Os números da pesquisa mostram que, Tadeu Schmidt é conhecido por 95% dos brasileiros e considerado como um cara de bem por eles.

Globo investe no cachê dos participantes para garantir um bom elenco Algumas mudanças estão acontecendo antes mesmo da estreia do “BBB23”. Boninho, diretor da atração já mostrou um poucos dos bastidores da dinâmica para a seletiva dos participantes e a maior novidade interna é o valor do cachê do elenco.

Diferente da edição anterior, a edição de 2023 terá um aumento consideravel do valor do cachê. Com vinte participantes divididos entre Camarote e Pipoca, André Romano também informou que o valor bruto do cachê dos participantes passou de R$20 mil para R$33 mil, além de um bônus no valor de um salário mínimo por cada ação publicitária executada durante o período da atração.

